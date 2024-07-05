В Иране пройдет второй тур выборов президента

Джалили выступает за опору на внутренний потенциал в борьбе с западными санкциями, укрепление вооруженных сил, продолжение внешнеполитического курса погибшего 19 мая в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси: участие в БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), завершение создания зоны свободной торговли Ирана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), углубление стратегического партнерства с Россией и Китаем. Он считает, что США должны понести ответственность за выход из СВПД в 2018 году.