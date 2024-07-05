В Иране пройдет второй тур выборов президента

Ожидается, что результаты выборов в стране станут известны в первой половине дня 6 июля после подсчета всех голосов.
За президентское кресло поборются 69-летний бывший министр здравоохранения реформист Масуд Пезешкиян и 58-летний представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики консерватор Саид Джалили. В первом туре, который прошел 28 июня, Пезешкиян и Джалили набрали 44% и 40% голосов соответственно. Для победы необходимо было набрать больше 50%. Явка составила 40%, что стало самым низким показателем за 45 лет существования исламской республики. По меньшей мере 4% избирательных бюллетеней оказались недействительными.
Политиков в Иране принято условно делить на три лагеря: консерваторов, реформистов и умеренных. При этом представители всех течений считают необходимым укрепление государственного строя республики, в том числе ислама в качестве официальной религии страны.
Оба участника президентской гонки — сторонники экономического роста, социального прогресса и устойчивого развития страны. Пезешкиян выступает за привлечение иностранных инвестиций, диалог с Западом и восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, ядерной сделки). Экс-глава Минздрава, выходец из иранской провинции Западный Азербайджан, пообещал расширять права женщин и этнических меньшинств исламской республики, критиковал позицию властей по поводу обязательного ношения хиджаба.
Джалили выступает за опору на внутренний потенциал в борьбе с западными санкциями, укрепление вооруженных сил, продолжение внешнеполитического курса погибшего 19 мая в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси: участие в БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), завершение создания зоны свободной торговли Ирана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), углубление стратегического партнерства с Россией и Китаем. Он считает, что США должны понести ответственность за выход из СВПД в 2018 году.
Иранские аналитики отмечают, что даже если в президентской гонке победу одержит реформист, его план упорядочить отношения с Вашингтоном может остаться на бумаге в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре.