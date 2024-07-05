Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить комика Гудкова

«В 52 регионах России свое шоу собирается показывать русофоб Гудков, который высказывался против СВО, призывал донатить на ВСУ, заявлял, что ему стыдно родиться 24 февраля и пародировал песню “Я русский”, чем оскорбил людей по признаку принадлежности к русской нации. Список его антироссийских достижений можно продолжать бесконечно. Почему этот деятель до сих пор не признан иноагентом? Зачем проводить шоу этого предателя в тот момент, когда наши ребята на фронте сражаются за будущее России? Обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку», — написала Мизулина в Telegram-канале.