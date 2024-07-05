Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить комика Гудкова

«В 52 регионах России свое шоу собирается показывать русофоб Гудков, который высказывался против СВО, призывал донатить на ВСУ, заявлял, что ему стыдно родиться 24 февраля и пародировал песню “Я русский”, чем оскорбил людей по признаку принадлежности к русской нации. Список его антироссийских достижений можно продолжать бесконечно. Почему этот деятель до сих пор не признан иноагентом? Зачем проводить шоу этого предателя в тот момент, когда наши ребята на фронте сражаются за будущее России? Обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку», — написала Мизулина в Telegram-канале.
В разных городах России планируются показы проекта «Подземелье Чикен Карри» «Черное небо вампиров», один из создателей которого — Гудков. После начала спецоперации комик опубликовал в социальных сетях пост с ее осуждением. В октябре 2023 года зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин внес протокольное поручение о проведении Генпрокуратурой проверки в отношении Гудкова и ряда других шоуменов на предмет дискредитации ВС РФ и финансирования ВСУ.
В четверг Минкультуры сообщило, что не выдавало прокатное удостоверение проекту Гудкова, а его показ без соответствующего документа влечет за собой административную ответственность.