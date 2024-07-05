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Бывший вице-губернатор Хабаровского края Никитин стал заместителем министра спорта

Распоряжение о назначении подписал Михаил Мишустин.

Источник: Из личного архива

Бывший вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин назначен статс-секретарем — заместителем министра спорта России Михаила Дегтярева, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, вышло 4 июля.

«Назначить Никитина Александра Александровича статс-секретарем — заместителем министра спорта Российской Федерации», — говорится в документе.

Напомним, в мае 2024 года министром спорта был назначен бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, который сменил на этом посту Олега Матыцина.

Также сообщалось, что бывший вице‑губернатор Хабаровского края Мгер Гандилян был назначен заместителем министра спорта РФ.