Молодого жителя Новосибирской области приговорили к 20 годам за госизмену

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Новосибирской области Игорю Л.* Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Установлено: парень пытался вступить в украинское военизированное объединение Легион «Свобода России»** (признано террористическим в России). Для этого Игорь* заполнил анкету и отправил в организацию.
После переписки с представителем запрещённого формирования, новосибирец обещал выполнять задания «куратора». Игорь Л.* поджег объект на железной дороге, а позже заснял на видео воинскую часть.
Запись отправил участникам запрещённого объединения.
Игорю Л.* назначили 20 лет — первые пять лет он проведёт в тюрьме, оставшийся срок в исправительной колонии строгого режима.
* внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторингом.
** признана в РФ террористической и запрещена.