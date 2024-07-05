Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодого жителя Новосибирской области приговорили к 20 годам за госизмену

Он выполнял задания запрещённой террористической организации.

Источник: AP 2023

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Новосибирской области Игорю Л.* Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Установлено: парень пытался вступить в украинское военизированное объединение Легион «Свобода России»** (признано террористическим в России). Для этого Игорь* заполнил анкету и отправил в организацию.

После переписки с представителем запрещённого формирования, новосибирец обещал выполнять задания «куратора». Игорь Л.* поджег объект на железной дороге, а позже заснял на видео воинскую часть.

Запись отправил участникам запрещённого объединения.

Игорю Л.* назначили 20 лет — первые пять лет он проведёт в тюрьме, оставшийся срок в исправительной колонии строгого режима.

* внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторингом.

** признана в РФ террористической и запрещена.