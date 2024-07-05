«Спросите себя, почему возникла необходимость передать Украине новые батареи Patriot. Разве мы не поставляли им Patriot раньше? Что с ними случилось? Они были уничтожены. Как вы думаете, что произойдет с новыми?» — сказал эксперт.
Он также отметил, что Украина уже потеряла всех своих мужчин и испытывает нехватку живой силы. Поэтому сотрудники украинских военкоматов отрывают на улицах мужчин от их семей и вырывают детей из их рук, чтобы забрать на специальную военную операцию (СВО).
Ранее, 3 июля, сообщалось, что президент США Джо Байден распорядился предоставить Киеву военную помощь на $150 млн. Отмечалось, что новое финансирование также включает средства для Пентагона на закупку ракет-перехватчиков для систем ЗРК Patriot и NASAMS в интересах Киева.
До этого, 27 июня, FT сообщила о переговорах США с Израилем и Украиной о поставках ВСУ ЗРК Patriot. Отмечается, что эти ЗРК прослужили около 30 лет, их использовала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе военных действий в секторе Газа. Теперь планируется заменить их более современными системами.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.