«Только мы вдвоем». Трамп обратился к Байдену с радикальным предложением

По мнению Трампа, огромные рейтинги первых дебатов означают, что новый формат станет еще более успешным у зрителей. При этом выступление без модерации позволит кандидату от Демократической партии более полно ответить на острые вопросы и развеять все сомнения сопартийцев и избирателей в своих способностях. Кроме того, Трамп считает такой формат отличным тестом для себя самого.