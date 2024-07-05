Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракетчики «Ярс» вышли на патрулирование в двух соединениях РВСН

Минобороны: «Ярсы» вышли на патрулирование в Ивановской и Иркутской областях.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские ракетчики на пусковых установках подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» в рамках учений вышли на патрулирование в Тейковском (Ивановская область) и Иркутском ракетном соединениях, сообщили в минобороны РФ.

«В рамках плановых учений в Тейковском и Иркутском соединениях РВСН пусковые установки ПГРК “Ярс” совершают интенсивные маневренные действия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты ПГРК «Ярс» выполняют марши протяженностью до 100 километров, а также отрабатывают рассредоточение агрегатов со сменой полевых позиций. Также стратегические ракетчики решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.

«Аналогичные учения в ближайшее время будут проведены и в других ракетных соединениях. Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют совершенствовать выучку личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН», — уточнили в МО РФ.