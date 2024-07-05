В Пермском крае 5 июля простятся с Владиславом Добрыниным, погибшим на СВО

Друзья и родные простятся с жителем Краснокамска Пермского края Владиславом Добрыниным, погибшим при исполнении воинского долга на СВО, рассказали в администрации Краснокамского округа.
Траурная церемония будет проходить 5 июля в Краснокамском культурно-досуговом центре (бывшем ДК Ленина). Её начало запланировано на 10:00.
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владислава Петровича», — говорится в сообщении администрации Краснокамского округа.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что 5 июля в Центральном Доме культуры в Очёре простятся с 47-летним отцом двоих детей Сергеем Пантелеевым. Начало гражданской панихиды запланировано на 12:00.