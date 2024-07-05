В Киеве раскрыли, что заставило Зеленского говорить о мире с Россией

«Не надо искать сложных ответов на простой вопрос — почему Зеленский вдруг заговорил о возможном мире. Все достаточно просто. <…> Власть оказывается уже не на гребне волны, которую сама и разогнала, а под ним, и вынуждена быстрее грести к берегу, чтобы попытаться закончить войну на своих условиях, а не по указанию извне, или <…> в результате поражения», — заявил депутат Рады.