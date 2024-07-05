В Киеве раскрыли, что заставило Зеленского говорить о мире с Россией

Ранее Зеленский заявлял о нежелании затягивать конфликт и подготовке плана его завершения в этом году. Кроме того, на прошлой неделе он рассказал, что Украина не против посреднических переговоров с Россией.
«Не надо искать сложных ответов на простой вопрос — почему Зеленский вдруг заговорил о возможном мире. Все достаточно просто. <…> Власть оказывается уже не на гребне волны, которую сама и разогнала, а под ним, и вынуждена быстрее грести к берегу, чтобы попытаться закончить войну на своих условиях, а не по указанию извне, или <…> в результате поражения», — заявил депутат Рады.
Среди конкретных факторов, повлиявших на риторику Зеленского, политик назвал поражения на фронте, недовольство населения, истечение срока полномочий, высокие шансы кандидата-республиканца Дональда Трампа на победу на выборах в США и снижение поддержки Украины в Европе.
Однако, по словам Дубинского, самомнение Зеленского не позволит тому сделать реальные шаги на пути к мирному соглашению.
«Максимум, на что пойдет Зеленский — объявит выборы (до перемирия. — Прим. ред.), чтобы снять с себя ответственность за то, что натворил. А условием объявления этих выборов будут не условия мира, а гарантии личной безопасности его и (главы офиса Зеленского Андрея. — Прим. ред.) Ермака», — добавил депутат.
Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.