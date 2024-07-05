Глава Минобороны Великобритании Шаппс потерял место в парламенте

«Дело не столько в том, что лейбористы выиграли эти выборы, сколько в том, что консерваторы их проиграли», — сказал Шаппс журналистам.
Гранс Шаппс был министром транспорта (2019−2022), министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (2022−2023), а также возглавлял министерство внутренних дел в течение недели в правительстве экс-премьер-министра Лиз Трасс. Должность министра обороны он занял в августе 2023 года.
Подсчет голосов по итогам выборов в парламент продлится до утра 5 июля, результаты ожидаются около 07:00 (09:00 мск). На данный момент лейбористы получили 93 депутатских мандата, консерваторы — 15. По данным национального экзит-пола, опубликованного в четверг вечером сразу после закрытия избирательных участков, лейбористы могли рассчитывать на большинство мест в Палате общин — 410 из 650. Консерваторы, согласно данным экзит-пола, могут рассчитывать на 131 место, либерал-демократы — 61.
Лидер партии, которая одержит победу, станет премьер-министром страны и сформирует новое правительство. Лидер лейбористов Кир Стармер, согласно результатам, победил в избирательном округе Холборн и Сент-Панкрас.