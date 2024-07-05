Глава Минобороны Великобритании Шаппс потерял место в парламенте

Подсчет голосов по итогам выборов в парламент продлится до утра 5 июля, результаты ожидаются около 07:00 (09:00 мск). На данный момент лейбористы получили 93 депутатских мандата, консерваторы — 15. По данным национального экзит-пола, опубликованного в четверг вечером сразу после закрытия избирательных участков, лейбористы могли рассчитывать на большинство мест в Палате общин — 410 из 650. Консерваторы, согласно данным экзит-пола, могут рассчитывать на 131 место, либерал-демократы — 61.