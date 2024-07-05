Сунак признал поражение тори и заявил, что уйдет с поста премьер-министра

Стармер возглавляет партию лейбористов с 2020 года. По образованию он юрист, с 2008 по 2013 год он был генеральным прокурором Англии и Уэльса. В политику пришел в 2015 году, избравшись тогда в палату общин. В 2016 году тогдашний лидер лейбористов Джереми Корбин назначил его теневым министром по выходу Британии из Евросоюза. Эту должность в оппозиционном «правительстве в ожидании» Стармер занимал до 2020 года, когда победил на внутрипартийных выборах и занял место Корбина.