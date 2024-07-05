Лукашенко поздравил Николаса Мадуро и венесуэльцев с Днем Независимости

«Во главе с такими лидерами, как Уго Чавес и Вы, страна достигла ярких результатов в деле государственного строительства, укрепления суверенитета, политической и социальной модернизации, а также в повышении авторитета на международной арене», — говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что венесуэльцы подтвердят доверие к проводимому политическому курсу на президентских выборах, которые должны состояться 28 июля.
«Высоко ценим Ваш личный вклад в развитие стратегического партнерства между Минском и Каракасом. Полагаю, что Ваш визит в Беларусь позволит очертить новые горизонты нашего двустороннего сотрудничества», — отметил Президент.
Александр Лукашенко пожелал Николасу Мадуро крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а жителям Венесуэлы — мирного неба и благополучия.