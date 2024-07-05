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Лукашенко поздравил Николаса Мадуро и венесуэльцев с Днем Независимости

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусских граждан и себя лично поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и народ этой страны с национальным праздником — Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Во главе с такими лидерами, как Уго Чавес и Вы, страна достигла ярких результатов в деле государственного строительства, укрепления суверенитета, политической и социальной модернизации, а также в повышении авторитета на международной арене», — говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что венесуэльцы подтвердят доверие к проводимому политическому курсу на президентских выборах, которые должны состояться 28 июля.

«Высоко ценим Ваш личный вклад в развитие стратегического партнерства между Минском и Каракасом. Полагаю, что Ваш визит в Беларусь позволит очертить новые горизонты нашего двустороннего сотрудничества», — отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Николасу Мадуро крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а жителям Венесуэлы — мирного неба и благополучия.

Лукашенко Александр