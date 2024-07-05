Как казахстанцев защитят от сильных землетрясений

Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов.
«Документ предусматривает реализацию широкого круга мер по укреплению сейсмологической безопасности страны. В их числе значительное усиление мониторинга, обеспечение сейсмостойкости зданий и сооружений, внедрение новых цифровых технологий, повышение уровня подготовки кадров
и т. д.».
Будет разработано 15 карт сейсморайонирования, что позволит прогнозировать 70% очагов землетрясений в сейсмоопасных регионах страны. Они также станут основой для проведения паспортизации зданий и сооружений на этих территориях и разработки новых строительных норм.
Предусматривается также установка 285 сейсмических станций, а также ремонт и оснащение имеющихся 70 станций. Это позволит производить качественный прогноз сейсмоопасности в Алматинской области и иных подверженных риску регионах страны. В свою очередь будут оперативно приниматься необходимые меры реагирования.
«Кроме того, планируется усилить контроль за строительством и функционированием зданий, улучшить методы мониторинга, обеспечить специалистов в сфере сейсмологии современным оборудованием и техническими средствами. В целом, в результате реализации Комплексного плана должен существенно повыситься уровень защищенности граждан, сооружений и инфраструктуры на сейсмоопасных территориях. Также будет усовершенствована система реагирования со стороны госорганов и профильных организаций при возникновении землетрясения».
Сейсмические районы территории Казахстана занимают порядка 40% от общей площади республики. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории городов Алматы и Шымкента, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Жетысуской областей.