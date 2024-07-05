Как казахстанцев защитят от сильных землетрясений

«Кроме того, планируется усилить контроль за строительством и функционированием зданий, улучшить методы мониторинга, обеспечить специалистов в сфере сейсмологии современным оборудованием и техническими средствами. В целом, в результате реализации Комплексного плана должен существенно повыситься уровень защищенности граждан, сооружений и инфраструктуры на сейсмоопасных территориях. Также будет усовершенствована система реагирования со стороны госорганов и профильных организаций при возникновении землетрясения».