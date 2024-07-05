Маркелов сдал мандат ОГС на фоне слухов об омском Минздраве

Примечательно, что депутатский корпус одобрил «уход» главврача БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» задним числом — с 3 июля 2024 года. В свою очередь, полномочия Павла Королькова прекращаются с 19 июля 2024 года, фактически сразу после заключительного заседания весенней сессии ОГС.
Никакие обоснования, кроме «заявления по собственному желанию» на заседании не представили, вопрос о назначении довыборов также пока не поднимался. При этом ранее появлялась информация, что Маркелов может занять пост руководителя регионального Минздрава.
Стоит напомнить, что на 8 сентября 2024 года назначены довыборы двух депутатов, которые покинули ОГС чуть ранее. Речь идет о Константине Кочанове и Ирине Ковалевой. На один из них, по собственному заявлению, претендует паралимпией Александр Кузюков.