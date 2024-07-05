Маркелов сдал мандат ОГС на фоне слухов об омском Минздраве

Стоит напомнить, что на 8 сентября 2024 года назначены довыборы двух депутатов, которые покинули ОГС чуть ранее. Речь идет о Константине Кочанове и Ирине Ковалевой. На один из них, по собственному заявлению, претендует паралимпией Александр Кузюков.