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Маркелов сдал мандат ОГС на фоне слухов об омском Минздраве

В рамках внепланового заседания Омского горсовета, состоявшегося в пятницу, 5 июля 2024 года, народные избранники проголосовали за досрочное прекращение полномочий двух ранее избранных депутатов.

Источник: Reuters

Примечательно, что депутатский корпус одобрил «уход» главврача БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» задним числом — с 3 июля 2024 года. В свою очередь, полномочия Павла Королькова прекращаются с 19 июля 2024 года, фактически сразу после заключительного заседания весенней сессии ОГС.

Никакие обоснования, кроме «заявления по собственному желанию» на заседании не представили, вопрос о назначении довыборов также пока не поднимался. При этом ранее появлялась информация, что Маркелов может занять пост руководителя регионального Минздрава.

Стоит напомнить, что на 8 сентября 2024 года назначены довыборы двух депутатов, которые покинули ОГС чуть ранее. Речь идет о Константине Кочанове и Ирине Ковалевой. На один из них, по собственному заявлению, претендует паралимпией Александр Кузюков.