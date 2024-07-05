В красноярском Заксобрании завершился парламентский сезон

По словам Сергея Верещагина, взаимодействие регионального правительства с органами федеральной власти позволили ускорить решение вопросов с газификацией, развитием туризма и строительством инфраструктуры. Что касается экономики, то за прошлый год в Красноярский край было вложено 926 млрд рублей — это позволило региону занять седьмое место в рейтинге по вкладу инвестиций. На поддержку малого и среднего бизнеса было направлено 775 млн рублей, а уровень безработицы остается стабильно низким и составляет 0,8%. В целом Красноярский край уверенно удерживает лидирующие позиции по строитльству и урожайности культур. С тем, что Красноярский край достиг серьезных показателей в плане экономики, согласился и председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев.