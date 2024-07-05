В красноярском Заксобрании завершился парламентский сезон

В Законодательном Собрании Красноярского края состоялось заключительное в парламентском сезоне заседание сессии. За последние пять заседаний весенней сессии парламентарии рассмотрели 200 вопросов, внесли 92 законопроекта, а также приняли 64 закона и более 300 постановлений. В повестке вчерашней сессии было 53 вопроса, а заместитель губернатора Красноярского края — председатель регионального правительства Сергей Верещагин представил отчет об итогах работы правительства за прошлый год.
«Отчет председателя правительства по итогам 2023 года — это повод к тому, чтобы сформулировать задачи на ближайшую перспективу, поэтому большинство вопросов комитетов касалось текущего процесса бюджетного планирования. Среди тем, которые поднимали депутаты, были: функционирование экономики с учетом последних изменений в налоговом законодательстве, ситуация с экологической безопасностью, обращение с ТКО, безопасность на воде и оборудование мест для купания. Доклад первого заместителя Губернатора позволил обсудить текущую ситуацию и наметить планы на перспективу», — рассказал спикер краевого парламента Алексей Додатко.
По словам Сергея Верещагина, взаимодействие регионального правительства с органами федеральной власти позволили ускорить решение вопросов с газификацией, развитием туризма и строительством инфраструктуры. Что касается экономики, то за прошлый год в Красноярский край было вложено 926 млрд рублей — это позволило региону занять седьмое место в рейтинге по вкладу инвестиций. На поддержку малого и среднего бизнеса было направлено 775 млн рублей, а уровень безработицы остается стабильно низким и составляет 0,8%. В целом Красноярский край уверенно удерживает лидирующие позиции по строитльству и урожайности культур. С тем, что Красноярский край достиг серьезных показателей в плане экономики, согласился и председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев.
В свою очередь, председатель комитета по образованию и культуре Вера Оськина предложила обратить внимание на организацию детского отдыха, а именно — увеличить число мест в летних лагерях и выделить средства на строительство модульных зданий для них:
«Я уже давно поднимала вопрос об увеличении количества мест в загородных детских лагерях, потребность в них сегодня высокая. В ответе председателя правительства прозвучало, что в планах строительство новых корпусов».