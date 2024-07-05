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Сунак покинет пост премьер-министра Британии

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Премьер-министр Великобритании и лидер партии консерваторов Риши Сунак подтвердил, что покидает свой пост после победы лейбористов на парламентских выборах.

Источник: AP 2023

Выборы прошли 4 июля, в пятницу утром стали известны предварительные итоги.

По данным СМИ, на парламентских выборах в Палату общин уверенно побеждает оппозиционная Лейбористская партия. Партия консерваторов, которую представляет Сунак, проигрывает.

«Сейчас я отправлюсь в Лондон, где расскажу о результатах сегодняшнего вечера, прежде чем покину пост премьер-министра, которому я отдал всего себя», — заявил Сунак журналистам.

Согласно британскому законодательству, лидер партии, которая победила на парламентских выборах, становится руководителем кабинета министров. Также должно быть сформировано новое правительство.

По данным СМИ, Сунак уже созвонился с лидером лейбористов Киром Стармером и поздравил его с победой.