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Военная операция на Украине, день 863-й

Западные страны просили Москву прекратить огонь и отвести войска от Киева, которые оказались там в начале СВО, российские власти на это согласились, но «столкнулись с обманом», заявил Путин. Сотрудники ФСБ обнаружили заминированный схрон с оружием в Володарском районе ДНР. За ночь средства ПВО сбили 50 БПЛА над территорией Кубани, Запорожской и Ростовской областей, сообщили в Минобороны России. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

8:43 Минобороны РФ получило партию «выносливых» пистолетов-пулеметов ПП-2000, которые способны вести огонь даже после погружения в воду и грязь, сообщили в Ростехе.

8:39.

8:25 За ночь средства ПВО сбили 50 БПЛА над территорией Кубани, Запорожской и Ростовской областей, сообщили в МО.

8:12 Сотрудники Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике обнаружили заминированный схрон украинских диверсантов на юге региона.

8:04 В то время, когда российские войска были у Киева в 2022 году, Запад просил прекратить огонь. Об этом во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил президент России Владимир Путин.

«Я напомню некоторые вещи. Когда наши войска стояли под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивую со стороны западных партнеров прекратить огонь, чтобы были предприняты определенные действия с украинской стороны. И мы это сделали. Но украинская сторона не прекратила боевые действия. Потом нам было сказано, что украинские официальные власти не могут контролировать все свои вооруженные формирования», — рассказал российский президент.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 863-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.