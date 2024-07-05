Военная операция на Украине, день 863-й

«Я напомню некоторые вещи. Когда наши войска стояли под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивую со стороны западных партнеров прекратить огонь, чтобы были предприняты определенные действия с украинской стороны. И мы это сделали. Но украинская сторона не прекратила боевые действия. Потом нам было сказано, что украинские официальные власти не могут контролировать все свои вооруженные формирования», — рассказал российский президент.