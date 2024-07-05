Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко пригласил Мадуро в Минск

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро с Днем независимости и отметил, что в республике ждут его с визитом.

Источник: Sputnik.by

Текст опубликовала пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко отметил партнерство Минска и Каракаса.

«Высоко ценим Ваш личный вклад в развитие стратегического партнерства между Минском и Каракасом», — говорится в тексте.

По словам президента Беларуси, Венесуэла под руководством Уго Чавеса и Николаса Мадуро достигла ярких результатов в государственном строительстве, укреплении суверенитета, политической и социальной модернизации, а также повысила свой авторитет на международной арене.

В поздравлении также отмечается, что в Минске ждут с визитом президента Венесуэлы.

«Полагаю, что Ваш визит в Беларусь позволит очертить новые горизонты нашего двустороннего сотрудничества», — отметил Лукашенко.

Белорусский президент высказал уверенность в том, что народ Венесуэлы подтвердит доверие к проводимому политическому курсу на президентских выборах, которые пройдут в конце июля.

Президентские выборы

В Венесуэле накануне стартовала предвыборная кампания.

Регистрация кандидатов на выборы была завершена в апреле. В бюллетенях будут представлены кандидаты большинства политических движений, включая претендента от объединенной крайне правой оппозиции.

Сами выборы намечены на 28 июля.

Лукашенко Александр