Лукашенко пригласил Мадуро в Минск

Текст опубликовала пресс-служба белорусского лидера.
Лукашенко отметил партнерство Минска и Каракаса.
«Высоко ценим Ваш личный вклад в развитие стратегического партнерства между Минском и Каракасом», — говорится в тексте.
По словам президента Беларуси, Венесуэла под руководством Уго Чавеса и Николаса Мадуро достигла ярких результатов в государственном строительстве, укреплении суверенитета, политической и социальной модернизации, а также повысила свой авторитет на международной арене.
В поздравлении также отмечается, что в Минске ждут с визитом президента Венесуэлы.
«Полагаю, что Ваш визит в Беларусь позволит очертить новые горизонты нашего двустороннего сотрудничества», — отметил Лукашенко.
Белорусский президент высказал уверенность в том, что народ Венесуэлы подтвердит доверие к проводимому политическому курсу на президентских выборах, которые пройдут в конце июля.
Президентские выборы
В Венесуэле накануне стартовала предвыборная кампания.
Регистрация кандидатов на выборы была завершена в апреле. В бюллетенях будут представлены кандидаты большинства политических движений, включая претендента от объединенной крайне правой оппозиции.
Сами выборы намечены на 28 июля.