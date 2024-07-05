Путин назвал Беларусь важным элементом ШОС: «Это уже Восточная Европа»

Президент России Владимир Путин назвал Беларусь важным элементом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает РИА Новости.
По его словам, Беларусь по своим масштабам, территории, населению, экономике не сопоставима с Китаем и Индией, где уже более 1,5 миллиарда человек.
— Но все-таки это важный элемент Шанхайской организации сотрудничества, потому что Беларусь — это уже Восточная Европа, — заметил президент России.
Путин обратил внимание на то, что это означает официально выход ШОС на европейский континент.