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Путин назвал Беларусь важным элементом ШОС: «Это уже Восточная Европа»

Путин объяснил, что значит вступление Беларуси в ШОС.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин назвал Беларусь важным элементом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает РИА Новости.

По его словам, Беларусь по своим масштабам, территории, населению, экономике не сопоставима с Китаем и Индией, где уже более 1,5 миллиарда человек.

— Но все-таки это важный элемент Шанхайской организации сотрудничества, потому что Беларусь — это уже Восточная Европа, — заметил президент России.

Путин обратил внимание на то, что это означает официально выход ШОС на европейский континент.

Путин Владимир
ШОС