В Молдавии пригрозили новой высылкой российских дипломатов

Ранее пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков для выборов президента РФ на территории Приднестровья. По той же причине МИД объявил одного из сотрудников посольства России персоной нон грата. В ответ на это Москва выслала одного из сотрудника молдавского посольства.
«Если продолжатся действия в ущерб национальным интересам Молдавии, как это было с организацией так называемых выборов на левом берегу Днестра, несмотря на максимально четкую позицию властей республики, — безусловно, эта мера останется в силе», — заявил Попшой, отвечая на вопрос о возможной высылке других сотрудников посольства России.
В августе прошлого года по решению властей Молдавии, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента, среди которых оказался и Попшой.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.