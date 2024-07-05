Губернатор Ростовской области призвал население не трогать обломки беспилотников

Массовую атаку на донской регион отразили 5 июля около 03:00. Силами ПВО удалось уничтожить десяток боеголовок. В результате падения начался пожар — на Левом берегу Ростова и в Азовском районе. Первый потушили, а второй до сих пор не удается ликвидировать. На месте работают 24 человека на шести автоцистернах.