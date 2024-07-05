Губернатор Ростовской области призвал население не трогать обломки беспилотников

Василий Голубев попросил не приближаться к месту опасных находок, не прикасаться к ним и сразу звонить в полицию или службу 112.
Массовую атаку на донской регион отразили 5 июля около 03:00. Силами ПВО удалось уничтожить десяток боеголовок. В результате падения начался пожар — на Левом берегу Ростова и в Азовском районе. Первый потушили, а второй до сих пор не удается ликвидировать. На месте работают 24 человека на шести автоцистернах.
По предварительным данным, при атаке беспилотников никто не пострадал, в отличие от соседнего Краснодарского края. Там ранения получили шесть человек, включая двоих детей. Один из обломков попал в подстанцию, обесточив целый город. Кроме того, разрушен многоквартирный дом. Жильцы пока находятся в пунктах временного размещения.