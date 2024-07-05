Радий Хабиров рассказал активистам РГО из регионов РФ о туробъектах Башкирии.

5 июля в межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ состоялась встреча Главы Башкортостана с участниками заседания Совета регионов Русского географического общества (РГО).
Радий Хабиров отметил, что республика принимает активное участие в федеральных проектах РГО и является одним из лидеров по количеству участников и площадок.
«Мы стали первым регионом на территории бывшего Советского Союза, в котором создан геопарк “Янган-Тау”, имеющий статус ЮНЕСКО. Геопарк развивается, прибавляются новые точки притяжения. Буквально две недели назад мы открыли здесь историко-мемориальный парк “Салауат ере” (“Земля Салавата”). Это уникальный по своей архитектуре, масштабу и дизайну исторический парк с современными решениями и технологиями. Здесь много интересных объектов, посвящённых жизни нашего национального героя Салавата Юлаева».
Геопарк «Торатау» также стремится получить международный статус. Сегодня он стал самым посещаемым местом республики. Здесь выполнена очень большая работа: открыт визит-центр, построена большая лестница из 697 ступенек. Они помогают уберечь уникальную флору и фауну. Здесь открыт этнокомплекс, представляющий собой ансамбль из шести нарядных башкирских юрт, у каждой из которых своё тематическое направление. Участники заседания планируют сегодня посетить геопарк «Торатау».
В границах геопарка «Торатау» ведется и такое большое направление работы, как сохранение объектов промышленного наследия. Один из первых проектов в этой сфере — реконструкция территории старейшего на Южном Урале медеплавильного завода в селе Воскресенское Мелеузовского района, который стал новым общественным пространством. Также в Ишимбайском районе в старинном селе Верхотор сохранились руины медеплавильного завода, основанного в XVIII веке. Там есть очень красивый храм и мост второй половины XIX века. Концепция благоустройства Верхотора победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На сегодняшний день активно ведутся работы по обустройству территории.
Глава региона рассказал, что в республике открыт историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш».
«Мы очень долго и кропотливо строили этот музей в непосредственной близости от знаменитой пещеры с уникальными рисунками палеолита, и сделали так, чтобы историческое и культурное наследие наших предков было доступно каждому, в том числе с подробным изложением в экспозиции музея».
Глава Башкортостана пригласил участников заседания совета регионов РГО на открытие визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций, которое состоится завтра, 6 июля, в Чишминском районе.