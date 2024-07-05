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Радий Хабиров рассказал активистам РГО из регионов РФ о туробъектах Башкирии

Радий Хабиров рассказал активистам РГО из регионов РФ о туробъектах Башкирии.

Источник: Башинформ

5 июля в межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ состоялась встреча Главы Башкортостана с участниками заседания Совета регионов Русского географического общества (РГО).

Радий Хабиров отметил, что республика принимает активное участие в федеральных проектах РГО и является одним из лидеров по количеству участников и площадок.

«Мы стали первым регионом на территории бывшего Советского Союза, в котором создан геопарк “Янган-Тау”, имеющий статус ЮНЕСКО. Геопарк развивается, прибавляются новые точки притяжения. Буквально две недели назад мы открыли здесь историко-мемориальный парк “Салауат ере” (“Земля Салавата”). Это уникальный по своей архитектуре, масштабу и дизайну исторический парк с современными решениями и технологиями. Здесь много интересных объектов, посвящённых жизни нашего национального героя Салавата Юлаева».

сказал Радий Хабиров.

Геопарк «Торатау» также стремится получить международный статус. Сегодня он стал самым посещаемым местом республики. Здесь выполнена очень большая работа: открыт визит-центр, построена большая лестница из 697 ступенек. Они помогают уберечь уникальную флору и фауну. Здесь открыт этнокомплекс, представляющий собой ансамбль из шести нарядных башкирских юрт, у каждой из которых своё тематическое направление. Участники заседания планируют сегодня посетить геопарк «Торатау».

В границах геопарка «Торатау» ведется и такое большое направление работы, как сохранение объектов промышленного наследия. Один из первых проектов в этой сфере — реконструкция территории старейшего на Южном Урале медеплавильного завода в селе Воскресенское Мелеузовского района, который стал новым общественным пространством. Также в Ишимбайском районе в старинном селе Верхотор сохранились руины медеплавильного завода, основанного в XVIII веке. Там есть очень красивый храм и мост второй половины XIX века. Концепция благоустройства Верхотора победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На сегодняшний день активно ведутся работы по обустройству территории.

Глава региона рассказал, что в республике открыт историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш».

«Мы очень долго и кропотливо строили этот музей в непосредственной близости от знаменитой пещеры с уникальными рисунками палеолита, и сделали так, чтобы историческое и культурное наследие наших предков было доступно каждому, в том числе с подробным изложением в экспозиции музея».

сказал Радий Хабиров.

Глава Башкортостана пригласил участников заседания совета регионов РГО на открытие визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций, которое состоится завтра, 6 июля, в Чишминском районе.

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