Радий Хабиров рассказал активистам РГО из регионов РФ о туробъектах Башкирии.

В границах геопарка «Торатау» ведется и такое большое направление работы, как сохранение объектов промышленного наследия. Один из первых проектов в этой сфере — реконструкция территории старейшего на Южном Урале медеплавильного завода в селе Воскресенское Мелеузовского района, который стал новым общественным пространством. Также в Ишимбайском районе в старинном селе Верхотор сохранились руины медеплавильного завода, основанного в XVIII веке. Там есть очень красивый храм и мост второй половины XIX века. Концепция благоустройства Верхотора победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На сегодняшний день активно ведутся работы по обустройству территории.