Орбан исключил посредничество в переговорах России и Украины от лица ЕС

Вместе с тем он подчеркнул, что не вел переговоры от имени ЕС, поскольку у Венгрии нет такого мандата, однако, как он полагает, такие встречи могут приблизить стороны к миру. «Председательство Венгрии в ЕС не дает мандата на переговоры от имени ЕС, но мы можем выяснить, какая сторона до куда готова пойти и после того, как выясним, лидеры ЕС уже вместе могут принимать решения, а после решений уже можно будет вести переговоры», — добавил он (цитата по ТАСС).