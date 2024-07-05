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Орбан исключил посредничество в переговорах России и Украины от лица ЕС

Председательство Венгрии в ЕС не дает Будапешту мандата на мирные переговоры по Украине, но можно побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Источник: РИА "Новости"

«Трудно оценить влияние такой встречи (речь о его встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 2 июля. — РБК). Венгрия должна знать свое место и свой вес. Диалога сегодня нет, и без него трудно двигаться в направлении мира», — сказал Орбан (цитата по 24.hu).

Вместе с тем он подчеркнул, что не вел переговоры от имени ЕС, поскольку у Венгрии нет такого мандата, однако, как он полагает, такие встречи могут приблизить стороны к миру. «Председательство Венгрии в ЕС не дает мандата на переговоры от имени ЕС, но мы можем выяснить, какая сторона до куда готова пойти и после того, как выясним, лидеры ЕС уже вместе могут принимать решения, а после решений уже можно будет вести переговоры», — добавил он (цитата по ТАСС).

Материал дополняется.

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