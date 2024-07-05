Вячеслава Генне исключают из градостроительного совета Калининградской области

Архитектора Вячеслава Генне исключают из градостроительного совета региона. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту Калининград.Ru.
Скорей всего, меня не будет в градостроительном совете. Я там состоял в качестве советника губернатора, но ушёл, и такой должности в составе уже не будет, — сказал Генне.
По его словам, сейчас готовится внесение изменений в положение о градостроительном совете.
«Мы провели больше 40 заседаний и рассмотрели порядка 200 проектов. Совет стал площадкой для открытого обсуждения и градостроительных дискуссий. Я был сторонником ротации и очень спокойно отношусь к тому, что меня исключают. Но мне кажется странным, что в положение вводятся некие квоты и ограничения. Например, не члены союза, а дипломированные архитекторы с опытом не могут быть представлены в совете. То есть совет рассматривается как площадка для кучкования в какие-то группы и лоббирования чьих-то интересов».
Согласно действующему порядку, в состав градосовета входят 11 человек. Среди них — зампредседателя правительства, курирующий отрасль; главный архитектор области; советник губернатора; глава регионального отделения Союза архитекторов (КОСАР); министр градостроительной политики и шесть архитекторов. Три кандидатуры вносит главный архитектор, ещё три — КОСАР.
В составе совета упраздняется должность советника губернатора. По сути это все изменения, которые вносятся в положение. Но сам состав изменится. Калининградское отделение Союза архитекторов планирует внести новые кандидатуры. Кандидатуры от главного архитектора пока не меняются, — пояснил в разговоре с корреспондентом Калининград.Ru главный архитектор региона Евгений Костромин.
Вячеслав Генне ушёл с поста советника губернатора после истечения срока контракта в июне. Он занимал эту должность с 2017 года.
В марте в градостроительном совете уже проводили ротацию. Из состава решили исключить сразу трёх членов Союза архитекторов России. Это основатель «Архитектурной мастерской “4+” Сергей Гулевский, руководитель бюро “Студия архитектуры” Олег Копылов и директор “Архитектурного бюро Купердяева” Олег Купердяев. Вместо них в градосовет вошли заслуженный архитектор РФ Юрий Москвитин, главный архитектор проектной мастерской “Другая архитектура” Владимир Панифедов и руководитель архитектурной мастерской “Архпроект” Сергей Чечин.
В КОСАР говорили, что их кандидатуры не учитывались при формировании нового состава. Правление союза даже решило временно отозвать из совета председателя Игоря Ли. Однако он участвовал в последнем заседании, которое состоялось в июне.