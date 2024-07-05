Вячеслава Генне исключают из градостроительного совета Калининградской области

«Мы провели больше 40 заседаний и рассмотрели порядка 200 проектов. Совет стал площадкой для открытого обсуждения и градостроительных дискуссий. Я был сторонником ротации и очень спокойно отношусь к тому, что меня исключают. Но мне кажется странным, что в положение вводятся некие квоты и ограничения. Например, не члены союза, а дипломированные архитекторы с опытом не могут быть представлены в совете. То есть совет рассматривается как площадка для кучкования в какие-то группы и лоббирования чьих-то интересов».