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Текслер стал первым зарегистрированным кандидатом на должность губернатора Челябинской области

Алексей Текслер стал первым зарегистрированным кандидатом на должность губернатора Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что соответствующее решение избиркомом принято 5 июля на 80-м заседании.

«Алексею Леонидовичу (Текслеру) вручено удостоверение зарегистрированного кандидата», — говорится в комментарии.

Ранее сообщалось, что полный пакет предоставили пять из шести заявленных ранее кандидатов: действующий губернатор Алексей Текслер, выдвинутый «Единой Россией», зампредседателя партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев, кандидат от КПРФ, депутат Челябинской гордумы Эльдар Гильмутдинов, лидер регионального отделения ЛДПР Виталий Пашин и руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.

«Владимир Медведев, выдвинутый политической партией “Российская партия пенсионеров за социальную справедливость”, документы на регистрацию не представил», — уточнили накануне в избиркоме.

Выборы губернатора Челябинской области будут проходить два дня — 7 и 8 сентября.