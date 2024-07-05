Текслер стал первым зарегистрированным кандидатом на должность губернатора Челябинской области

Ранее сообщалось, что полный пакет предоставили пять из шести заявленных ранее кандидатов: действующий губернатор Алексей Текслер, выдвинутый «Единой Россией», зампредседателя партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев, кандидат от КПРФ, депутат Челябинской гордумы Эльдар Гильмутдинов, лидер регионального отделения ЛДПР Виталий Пашин и руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.