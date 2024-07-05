Текслер стал первым зарегистрированным кандидатом на должность губернатора Челябинской области

Сообщается, что соответствующее решение избиркомом принято 5 июля на 80-м заседании.
«Алексею Леонидовичу (Текслеру) вручено удостоверение зарегистрированного кандидата», — говорится в комментарии.
Ранее сообщалось, что полный пакет предоставили пять из шести заявленных ранее кандидатов: действующий губернатор Алексей Текслер, выдвинутый «Единой Россией», зампредседателя партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев, кандидат от КПРФ, депутат Челябинской гордумы Эльдар Гильмутдинов, лидер регионального отделения ЛДПР Виталий Пашин и руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.
«Владимир Медведев, выдвинутый политической партией “Российская партия пенсионеров за социальную справедливость”, документы на регистрацию не представил», — уточнили накануне в избиркоме.
Выборы губернатора Челябинской области будут проходить два дня — 7 и 8 сентября.