«Отказался молиться о победе»: в Новосибирской области уволили священника Перминова и запретили носить крест

«Мне не показали донос и кто его автор, но секретарь Каинской епархии дал понять, что он есть. Он же спросил меня, читаю ли я молитву о святой Руси, я ответил: “Нет”. “Самоубийца”, — сказал он. И уже после этого меня вызвал архиерей к себе в кабинет», — рассказал священник корреспонденту Сиб.фм.