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На Кубани лишили полномочий депутата, который пропускал заседания без причин

Прокуратура добилась лишения полномочий депутата в Отрадненском районе Кубани.

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Как выяснилось, муниципальный депутат больше полугода не посещал заседания. При этом уважительных причин на то, чтобы не прийти на совещание, не было. Прокуратура внесла представление для досрочного прекращения полномочий депутата.

«Однако уполномоченным органом местного самоуправления по результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования не реализован правовой механизм по досрочному прекращению полномочий депутата за совершение указанных правонарушений», — сообщили в надзорном органе.

Тогда прокурор Отрадненского района направил иск в суд о признании бездействия Совета муниципалитета незаконным. После рассмотрения заявления депутата досрочно лишили полномочий.

Прокуратура