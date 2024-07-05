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Для Джизакской области назначили нового прокурора

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Старший советник юстиции Бахтиёр Иброхимов занял должность прокурора Джизакской области.

Источник: Podrobno.uz

По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры, соответствующее назначение предусмотрено приказом генерального прокурора Нигматиллы Юлдашева.

До этого Иброхимов работал начальником управления Генеральной прокуратуры.