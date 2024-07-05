Для Джизакской области назначили нового прокурора

По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры, соответствующее назначение предусмотрено приказом генерального прокурора Нигматиллы Юлдашева.
До этого Иброхимов работал начальником управления Генеральной прокуратуры.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Старший советник юстиции Бахтиёр Иброхимов занял должность прокурора Джизакской области.
По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры, соответствующее назначение предусмотрено приказом генерального прокурора Нигматиллы Юлдашева.
До этого Иброхимов работал начальником управления Генеральной прокуратуры.