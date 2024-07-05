Депутаты и сенаторы Узбекистана, получившие ВНЖ иностранного государства, должны будут сложить полномочия

Кроме того, из зарплаты удерживается дневная зарплата за каждый случай неучастия депутата Законодательной палаты или сенатора, работающего в Сенате на постоянной основе, без уважительных причин на заседаниях соответствующей палаты, фракции политической партии, в состав которой он входит, а также комитета, комиссии, в состав которых избран.