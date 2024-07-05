Депутаты и сенаторы Узбекистана, получившие ВНЖ иностранного государства, должны будут сложить полномочия

Напомним, в начале июня депутаты рассмотрели и приняли законопроект, в котором предлагается штрафовать и увольнять депутатов и сенаторов, которые пропускают заседания, имеют побочную работу или ВНЖ другой страны. Эти меры утверждены законом от 2 июля 2024 года, который подписал президент.
Таким образом, если депутат или сенатор, работающий в Сенате на постоянной основе, занимается другими видами оплачиваемой деятельности (кроме научной, творческой и педагогической) даже после получения предупреждения, он лишается своих полномочий.
Причиной отставки также станет их неучастие без уважительных причин в течение 30 или более рабочих дней в году в деятельности палаты, фракции политической партии, комитета, комиссии, в состав которых он избран, а также выход депутата, избранного на основе списка партии, из членства партии.
Депутаты и сенаторы, получившие вид на жительство иностранного государства или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание, также обязаны сложить свои полномочия.
За нарушение правил этики депутата устанавливаются меры воздействия в виде предупреждения, требования принести извинения, оглашения факта нарушения правил этики депутата, удержания из зарплаты, а также досрочного прекращения полномочий.
Аналогичные меры предусмотрены и для депутатов областного, районного и городского Кенгаша народных депутатов.
Кроме того, из зарплаты удерживается дневная зарплата за каждый случай неучастия депутата Законодательной палаты или сенатора, работающего в Сенате на постоянной основе, без уважительных причин на заседаниях соответствующей палаты, фракции политической партии, в состав которой он входит, а также комитета, комиссии, в состав которых избран.