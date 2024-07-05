Белоруссия на фоне военной активности на Украины усиливает границу

«Исходя из складывающейся обстановки (на границе с Украиной — ред.), существующих тенденций ее развития и с учетом разного рода заявлений западных политиков, руководству министерства обороны приходится принимать адекватные меры реагирования… В рамках этого назначенным составом сил и средств вооруженных сил совместно с подразделениями других войск и воинских формирований выполняются задачи по усилению южной границы (с Украиной — ред.)», — сказал Куприянюк на брифинге в пятницу.
Он подчеркнул, что в интересах обеспечения пограничной безопасности регулярно проводятся совместные тренировки разнородных сил и средств по реагированию на возможные провокации и инциденты. «Для прикрытия основных дорожных направлений спланированы маневренные действия общевойсковых подразделений при поддержке ракетных войск и артиллерии, а также боевой авиации. В интересах противовоздушной обороны важных государственных и военных объектов нарастили дежурные силы и средства противовоздушной обороны, развернули дополнительные подразделения радиоэлектронной борьбы», — сообщил замначальника белорусского генштаба.
Куприянюк добавил, что с целью мониторинга обстановки широко задействуется беспилотная авиация, наземные системы наблюдения и контроля, что позволяет постоянно отслеживать ситуацию на границе и своевременно реагировать на ее изменения.
«К данным мероприятиям на ротационной основе привлекаются подразделения практически всех видов вооруженных сил и родов войск. Созданная оперативная система реагирования позволяет в любое время обеспечить военную безопасность нашего государства», — подчеркнул он. Вместе с тем Куприянюк выразил надежду, что дальнейшего роста эскалации удастся избежать. «Полагаем, что нас услышат и нам удастся не допустить дальнейшей эскалации», — сказал он.