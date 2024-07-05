Белоруссия на фоне военной активности на Украины усиливает границу

«Исходя из складывающейся обстановки (на границе с Украиной — ред.), существующих тенденций ее развития и с учетом разного рода заявлений западных политиков, руководству министерства обороны приходится принимать адекватные меры реагирования… В рамках этого назначенным составом сил и средств вооруженных сил совместно с подразделениями других войск и воинских формирований выполняются задачи по усилению южной границы (с Украиной — ред.)», — сказал Куприянюк на брифинге в пятницу.