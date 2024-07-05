Китай после угроз США смоделировал блокаду Тайваня дронами

Целью боевой задачи, описанной в исследовании, названо формирование блокады и контроль неназванного узкого по форме острова с похожим на Тайвань рельефом. В сценарии на нем установлено большое количество пусковых установок зенитных ракет, в окружающих водах — военные корабли и подводные лодки. В такой ситуации использование «традиционных пилотируемых сил для разведки и нападений представляет собой проблему низкой экономической эффективности», сказано в статье, в то время как применение дронов, наоборот, дает преимущество.