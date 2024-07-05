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В Узбекистане законом запретили создавать зарубежные политические партии

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В закон «О политических партиях» внесено дополнение, запрещающее создание и осуществление деятельности политических партий зарубежных государств и их подразделений.

Источник: Podrobno.uz

Поправку 2 июля утвердил президент Шавкат Мирзиёев. Нововведения не анонсировались и не обсуждались.

Отметим, что в преамбуле к указанному закону говорится, что в стране осуществляются масштабные меры по совершенствованию деятельности партий. Также сообщается, что требуется регулирование осуществления деятельности зарубежных партий на территории Узбекистана.

Сейчас в Узбекистане функционируют пять зарегистрированных политических партий -Либерально-демократическая партия, Демократическая партия «Миллий тикланиш», Социал-демократическая партия «Адолат», Народно-демократическая партия и Экологическая партия.