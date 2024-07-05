В Кремле заявили об отсутствии дискуссии по запрету никабов

Председатель Духовного управления мусульман Ингушетии Ахмед-Хаджи Сагов в беседе с РБК отметил, что, согласно Корану и Сунне, одежда не должна быть открытой, подчеркивать фигуру и тесно прилегать к телу, но она не должна закрывать руки и лицо. «Что касается никаба, закрывающего лицо, оставляя лишь прорезь для глаз, — то ни Коран, ни Сунна не предписывают его ношение и не обязывают женщин-мусульманок надевать его», — добавил он.