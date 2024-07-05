Горизбирком зарегистрировал Малинковича кандидатом в губернаторы Петербурга

Малинкович стал четвертым кандидатом, чья фамилия появится в бюллетене для голосования на выборах, которые будут проходить с 6 по 8 сентября 2024 года. До этого Горизбирком зарегистрировал кандидатами в губернаторы Максима Яковлева из «ЛДПР», Павла Брагина из партии «Зеленая», а также действующего главу Александра Беглова, выдвинутого «Единой Россией».