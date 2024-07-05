Горизбирком зарегистрировал Малинковича кандидатом в губернаторы Петербурга

Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Малинковича кандидатом в губернаторы города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Горизбиркома Максим Мейксин.
— Он был выдвинут избирательным объединением политической партии «Коммунисты России», — добавил Мейксин.
Малинкович стал четвертым кандидатом, чья фамилия появится в бюллетене для голосования на выборах, которые будут проходить с 6 по 8 сентября 2024 года. До этого Горизбирком зарегистрировал кандидатами в губернаторы Максима Яковлева из «ЛДПР», Павла Брагина из партии «Зеленая», а также действующего главу Александра Беглова, выдвинутого «Единой Россией».
В эту пятницу Санкт-Петербургская избирательная комиссия также приняла решения об утрате статуса кандидатов на выборную должность в отношении 13 человек. Все они приняты в связи с непредставлением пакета документов.
Напомним, местными жителями градоначальник избирается сроком на пять лет. В 2019 году победу на голосовании одержал действующий глава города.