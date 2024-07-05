За организацию незаконной миграции могут начать конфисковывать имущество

«Одним из средств противодействия организации незаконной миграции (с учетом ее корыстной составляющей) может стать применение меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества, полученного в результате совершения этого преступления», — говорится в пояснительной записке.
Сейчас организация незаконного въезда в Россию, пребывания или транзита иностранцев или лиц без гражданства наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Инициативу о конфискации имущества в июне поддержало правительство.
Как сообщал в начале июля министр внутренних дел Владимир Колокольцев, количество преступлений, связанных с незаконной миграцией, увеличилось более чем вдвое.
Он подчеркнул, что отдельные деяния иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют повышение уровня межнациональной напряженности.