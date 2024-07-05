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За организацию незаконной миграции могут начать конфисковывать имущество

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции, документ доступен в думской электронной базе.

Источник: © РИА Новости

«Одним из средств противодействия организации незаконной миграции (с учетом ее корыстной составляющей) может стать применение меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества, полученного в результате совершения этого преступления», — говорится в пояснительной записке.

Сейчас организация незаконного въезда в Россию, пребывания или транзита иностранцев или лиц без гражданства наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Инициативу о конфискации имущества в июне поддержало правительство.

Как сообщал в начале июля министр внутренних дел Владимир Колокольцев, количество преступлений, связанных с незаконной миграцией, увеличилось более чем вдвое.

Он подчеркнул, что отдельные деяния иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют повышение уровня межнациональной напряженности.

Госдума