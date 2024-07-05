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МИД РФ заявил о гибели как минимум 465 россиян из-за атак ВСУ за полгода

Из них 264 человека погибли за последние три месяца, отметил посол по особым поручениям по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Порядка 465 мирных граждан погибли на территории России из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за январь — июнь, из них 264 — за последние три месяца. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«В соответствии с собранными верифицированными нами данными с 1 января по 30 июня текущего года от действий украинских карателей пострадали как минимум 2 547 мирных жителей. Из них ранения и увечья различной степени тяжести получили 2 082 человека, погибли как минимум 465 человек», — сообщил он.

При этом, констатировал Мирошник, число убийств и ранений мирных жителей в результате атак ВСУ только растет.