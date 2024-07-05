МИД РФ заявил о гибели как минимум 465 россиян из-за атак ВСУ за полгода

«В соответствии с собранными верифицированными нами данными с 1 января по 30 июня текущего года от действий украинских карателей пострадали как минимум 2 547 мирных жителей. Из них ранения и увечья различной степени тяжести получили 2 082 человека, погибли как минимум 465 человек», — сообщил он.