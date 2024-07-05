Минобороны Беларуси назвало меры по защите южных границ с помощью ПВО и БПЛА

По словам Куприянюка, в интересах обеспечения пограничной безопасности в регулярном порядке проводятся совместные тренировки разнородных сил, а также средств по реагированию на возможные провокации, инциденты. Он отметил, что для прикрытия основных дорожных направлений были спланированы маневренные действия общевойсковых подразделений при поддержке войск, артиллерии, боевой авиации.