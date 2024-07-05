Минобороны Беларуси назвало меры по защите южных границ с помощью ПВО и БПЛА

Минобороны Беларуси назвало меры по защите южных границ. Об этом рассказал начальник главного управления — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майора Владимир Куприянюк. Информация размещена в официальном телеграм-канале Министерства обороны Беларуси.
Замначальника Генштаба озвучил, какие именно принимаются со стороны Вооруженных Сил Беларуси по защите южных границ.
— Назначенным составом сил и средств Вооруженных Сил совместно с подразделениями других войск и воинских формирований выполняют задачи по усилению охраны южной границы, — уточнил он.
По словам Куприянюка, в интересах обеспечения пограничной безопасности в регулярном порядке проводятся совместные тренировки разнородных сил, а также средств по реагированию на возможные провокации, инциденты. Он отметил, что для прикрытия основных дорожных направлений были спланированы маневренные действия общевойсковых подразделений при поддержке войск, артиллерии, боевой авиации.
Кроме того, уточнил Куприянюк, в интересах ПВО важных государственных, а также военных объектов были наращены дежурные силы по противовоздушной обороне, развернуты дополнительные подразделения радиоэлектронной борьбы.
— С целью мониторинга обстановки широко задействуется беспилотная авиация, наземные системы наблюдения, — уточнил замначальника Генштаба.
Также он добавил, что с целью мониторинга обстановки широко задействуется беспилотная авиация, наземные системы наблюдения, контроля. Это, подчеркнул Куприянюк, дает возможность постоянно отслеживать ситуацию на границе, своевременно реагировать на изменения.
По его словам, в указанным мероприятиям на ротационной основе привлекаются подразделений практически всех видов ВС и родов войск.
— Созданная оперативная система реагирования позволяет в любое время обеспечить военную безопасность нашего государства. Полагаем, что нас услышат и нам удастся не допустить дальнейшей эскалации.