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На выборах депутатов думы Иркутска используют 182 КОИБ

Иркутская область, НИА-Байкал — На заседании облизбиркома под председательством Ильи Дмитриева принято постановление об использовании на выборах депутатов думы Иркутска 182 комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Иркутской области.

Кроме того, рассмотрен ряд рабочих вопросов, внесены изменения в состав рабочей группы по приему и предварительному рассмотрению документов по формированию избирательных комиссий Иркутской области, в состав ввели начальника информационного центра (отдела) облизбиркома Ирину Виноградову. Внесены изменения в составы Братской городской, Иркутской районной территориальных избирательных комиссий. Принято постановление о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий. Теризбиркомы будут принимать предложения с 19 июля по 8 августа, до 13 августа соответствующие документы должны поступить в облизбирком.