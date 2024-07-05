Санду озаботилась доступом граждан к медикаментам

«Важная тема для людей, с которыми я разговариваю, когда езжу в села, — это компенсированные и более дешевые лекарства. Иногда граждане не знают о том, что ряд лекарств впервые стал бесплатным, а другие компенсируются до 80%. Мы договорились с госпожой министром больше общаться на эту тему».