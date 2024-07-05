Санду озаботилась доступом граждан к медикаментам

Как информирует пресс-служба президента, Санду «призвала всех граждан запрашивать у семейных врачей список компенсируемых лекарств», а также «обратилась с просьбой к врачам как можно яснее информировать людей о том, что часть стоимости лекарств оплачивает государство».
«Важная тема для людей, с которыми я разговариваю, когда езжу в села, — это компенсированные и более дешевые лекарства. Иногда граждане не знают о том, что ряд лекарств впервые стал бесплатным, а другие компенсируются до 80%. Мы договорились с госпожой министром больше общаться на эту тему».
Санду также озаботилась тем, что гражданам необходимо знать об электронном рецепте E-Rețeta, который призван упростить получение компенсированных лекарств. Кроме того, президент потребовала ускорить внедрение программы «Аптека в твоем селе».
«Я выразила уверенность, что программа “Аптека в твоем селе” будет ускорена, чтобы жители имели доступ к лекарствам без необходимости ездить на большие расстояния. Уже открыто 16 аптек, еще 20 получили лицензию, в целом аптеки будут открыты в 150 селах, в которых никогда не было аптек», — отметила Санду.