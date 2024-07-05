Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным

«В рамках своей миротворческой миссии премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом России Владимиром Путиным», — приводит агентство MTI слова пресс-секретаря главы правительства Берталана Хаваши (цитата по ТАСС).
О возможном визите венгерского премьера в Москву вчера, 4 июля, сообщали источники британской газеты Financial Times. Как отмечало издание, господин Орбан желает выслушать обе стороны конфликта.
До этого, 2 июля, Виктор Орбан прибыл в Киев. Во время встречи с Владимиром Зеленским он предложил ему рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами. Офис президента Украины позже сообщал, что Владимир Зеленский выслушал предложение Виктора Орбана и в ответ обозначил позицию Киева, согласно которой страна стремится к миру путем проведения мирных саммитов. Владимир Путин вчера, 4 июля, заявил, что завершение конфликта с Украиной через посредников маловероятно.
Хотя Венгрия сейчас председательствует в Совете ЕС, его глава Шарль Мишель говорил, что у страны нет мандата на взаимодействие с Россией от имени объединения. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что ЕС исключает для себя возможность официальных контактов с президентом России.