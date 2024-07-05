Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным

До этого, 2 июля, Виктор Орбан прибыл в Киев. Во время встречи с Владимиром Зеленским он предложил ему рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами. Офис президента Украины позже сообщал, что Владимир Зеленский выслушал предложение Виктора Орбана и в ответ обозначил позицию Киева, согласно которой страна стремится к миру путем проведения мирных саммитов. Владимир Путин вчера, 4 июля, заявил, что завершение конфликта с Украиной через посредников маловероятно.