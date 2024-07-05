Зарубежные СМИ: Что для Великобритании означают результаты выборов?

5 июля, среда. — Риши Сунак покидает пост премьера Великобритании, его сменит Кир Стармер, который возглавляет Лейбористскую партию с 2020 года. По образованию он юрист, с 2008-го по 2013 год был генеральным прокурором Англии и Уэльса. В политику пришел в 2015 году, избравшись в палату общин. В 2016 году тогдашний лидер лейбористов Джереми Корбин назначил его теневым министром по выходу Британии из Евросоюза. Эту должность в «правительстве в ожидании», которое формирует официальная оппозиция, Стармер занимал до 2020 года, после победы на внутрипартийных выборах он занял место Корбина. Британские выборы стали одной из главных тем в иностранных СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на «Ъ FM».