Зарубежные СМИ: Что для Великобритании означают результаты выборов?

Газета The Telegraph, известная поддержкой консерваторов, называет результаты оппозиции «победой без любви». Хотя лейбористам и досталось большинство кресел в парламенте, доля полученных голосов оказалась ниже, чем в 2017 году. Кроме того, у Кира Стармера самый низкий рейтинг одобрения среди всех премьеров, вступающих в должность. Выборы определялись не надеждой и оптимизмом, а отчаянием и гневом. Так что избиратели голосовали не за лейбористов, а против тори. Традиционная лояльность основным партиям растворяется, и победители так же уязвимы, как их поверженные конкуренты, заключает издание.
Подтверждением этого может быть и явка, пишет Financial Times, по предварительным оценкам, она составляет 60% и близка к рекордно низкой. Кроме того, в парламент с восьмой попытки пробилась правая популистская партия Reform UK. Ее лидер заявил, что «начинается нечто, что всех ошеломит».
Для Риши Сунака результат станет личной катастрофой, продолжает газета. Он решил провести досрочные выборы, вопреки советам сторонников, и во время шестинедельной кампании допустил множество ошибок.
Из других важных итогов голосования The Guardian отмечает сокрушительное поражение Шотландской национальной партии. Она традиционно лидировала в регионе, рассчитывала снова получить большинство и провести повторный референдум о независимости. Теперь эти проблемы наверняка отойдут на второй план.