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В МИД пригрозили ответом на возможную высылку дипломатов из Молдавии

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Москва не оставит без ответа возможную новую высылку российских дипломатов из Молдавии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Источник: © РИА Новости

Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что высылка из страны российских дипломатов продолжится, если те будут действовать «в ущерб национальным интересам» республики.

«К сожалению, должных выводов в Кишиневе не делают, похоже, настроены на эскалацию напряженности в наших отношениях. Что касается конкретных враждебных шагов с чьей бы то ни было стороны, вы знаете, что не было случая, чтобы мы оставляли подобные выпады без адекватной реакции», — сказал он журналистам.

«Если он (глава МИД Молдавии — ред.) действительно так сказал, то это означает только одно — что, к сожалению, в официальном Кишиневе не делают правильных выводов из той печальной ситуации, в которую политика этого самого официального Кишинева загнала российско-молдавские отношения, которые, опять же, вследствие деструктивной безответственной линии официального Кишинева находятся на своей низшей точке», — подчеркнул он.