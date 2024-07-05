В МИД пригрозили ответом на возможную высылку дипломатов из Молдавии

«Если он (глава МИД Молдавии — ред.) действительно так сказал, то это означает только одно — что, к сожалению, в официальном Кишиневе не делают правильных выводов из той печальной ситуации, в которую политика этого самого официального Кишинева загнала российско-молдавские отношения, которые, опять же, вследствие деструктивной безответственной линии официального Кишинева находятся на своей низшей точке», — подчеркнул он.