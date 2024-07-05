Виктор Орбан прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии»

Сразу после прилета господин Орбан опубликовал на своем сайте фото из аэропорта с подписью: «Мирная миссия продолжается, вторая остановка — Москва». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что ситуация на Украине — среди тем, которые будут обсуждаться на встрече в Кремле. «Да, Путина и Орбана», — сказал он телеведущему «России 1» Павлу Зарубину.
В Еврокомиссии уже заявили, что Виктор Орбан не координировал с ними свой визит в Москву. «Политика умиротворения не остановит Путина. Только единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине», — написала в Х глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
2 июля Виктор Орбан побывал в Киеве. Во время встречи с Владимиром Зеленским он предложил ему рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами. Офис президента Украины позже сообщал, что Владимир Зеленский выслушал предложение Виктора Орбана и в ответ обозначил позицию Киева, согласно которой страна стремится к миру путем проведения мирных саммитов. Владимир Путин вчера, 4 июля, заявил, что завершение конфликта с Украиной через посредников маловероятно.
Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».