Виктор Орбан прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прилетел в Москву для продолжения своей «мирной миссии». 2 июля он посещал Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Сегодня, 5 июля, у него пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, подтвердил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Евросоюз на официальном уровне подчеркивал, что этот визит проходит в рамках российско-венгерских отношений и у Виктора Орбана нет полномочий говорить от лица союза.