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Виктор Орбан прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прилетел в Москву для продолжения своей «мирной миссии». 2 июля он посещал Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Сегодня, 5 июля, у него пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, подтвердил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Евросоюз на официальном уровне подчеркивал, что этот визит проходит в рамках российско-венгерских отношений и у Виктора Орбана нет полномочий говорить от лица союза.

Сразу после прилета господин Орбан опубликовал на своем сайте фото из аэропорта с подписью: «Мирная миссия продолжается, вторая остановка — Москва». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что ситуация на Украине — среди тем, которые будут обсуждаться на встрече в Кремле. «Да, Путина и Орбана», — сказал он телеведущему «России 1» Павлу Зарубину.

В Еврокомиссии уже заявили, что Виктор Орбан не координировал с ними свой визит в Москву. «Политика умиротворения не остановит Путина. Только единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине», — написала в Х глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

2 июля Виктор Орбан побывал в Киеве. Во время встречи с Владимиром Зеленским он предложил ему рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами. Офис президента Украины позже сообщал, что Владимир Зеленский выслушал предложение Виктора Орбана и в ответ обозначил позицию Киева, согласно которой страна стремится к миру путем проведения мирных саммитов. Владимир Путин вчера, 4 июля, заявил, что завершение конфликта с Украиной через посредников маловероятно.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

переговоры
Путин Владимир
ЕС