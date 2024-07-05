Премьер Британии извинился и ушел в отставку

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак после провальных выборов для своей партии консерваторов объявил об отставке с поста ее лидера, и, соответственно, главы правительства. Заявление о своей отставке он начал со слов I am sorry («мне жаль»), передает Sky News.
«Я хотел бы сказать, прежде всего, что мне жаль. Я отдал этой работе всего себя. Но вы послали четкий сигнал, что правительство Соединенного Королевства должно измениться», — сказал он.
Политик отметил, что в данной ситуации мнение избирателей — «единственное, что имеет значение», и он готов взять на себя ответственность за этот проигрыш.
Sky News отмечает, что премьер не уйдет в отставку с поста лидера консерваторов немедленно, это произойдет, когда начнется гонка за это место.
По итогам выборов в королевстве партия Сунака получила 121 место в парламенте и потеряла 250, а лейбористы получили 412 мест (у них прибавилось 211 мандатов), передает телеканал. На третьем месте по числу мест — либеральные демократы (у них 71 место, плюс 63).
После победы лейбористов на пост премьера претендует лидер этой партии Кир Стармер. Он возглавил партию четыре года назад, когда она переживала одно из самых тяжелых поражений за свою 100-летнюю историю (на прошлых выборах у них было 202 места).
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