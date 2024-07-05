Екатеринбург добился федеральных денег на новый парк

Именно парк 50-летия ВЛКСМ из восьми заявленных Екатеринбургом площадок обозначен как проект-победитель. «Собачий парк», как его называют в народе, набрал больше всего баллов в мартовско-апрельском голосовании. Однако до настоящего момента не было ясности, получит ли город деньги на благоустройство территории. Еще весной организаторы голосования ставили под сомнение, что Екатеринбург выполнил требуемый минимум по явке. Мэр Алексей Орлов, напротив, демонстрировал уверенность в победе и публично заявлял: город «обязательно получит федеральное финансирование».