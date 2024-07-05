Екатеринбург добился федеральных денег на новый парк

Именно парк 50-летия ВЛКСМ из восьми заявленных Екатеринбургом площадок обозначен как проект-победитель. «Собачий парк», как его называют в народе, набрал больше всего баллов в мартовско-апрельском голосовании. Однако до настоящего момента не было ясности, получит ли город деньги на благоустройство территории. Еще весной организаторы голосования ставили под сомнение, что Екатеринбург выполнил требуемый минимум по явке. Мэр Алексей Орлов, напротив, демонстрировал уверенность в победе и публично заявлял: город «обязательно получит федеральное финансирование».
Конкретная сумма, которую Москва выдаст парку 50-летия ВЛКСМ, пока не называется. Как сообщал ЕАН, речь может идти о 200−250 млн рублей. На эти средства мэрия планирует проложить в парке новые дорожки, отстроить спортивные и детские площадки, провести систему освещения и обновить коммуникации у водоемов.
Кроме Екатеринбурга, федеральные деньги получат несколько десятков проектов из других городов Свердловской области. Судя по опубликованным результатам, заслуженную поддержку получат Верхняя Пышма (вторая очередь Петровского бульвара), Нижний Тагил (сквер по Ленинградскому проспекту), Среднеуральск (мыс Веселый), Сысертский городской округ (Михайловский парк), Качканар (парк «Прометей»), Волчанск (площадь имени Гогия), Ирбит (сквер на Серебрянке), Первоуральск (Парк новой культуры) и другие.
Голосование за новые парки, аллеи и набережные проходило в марте-апреле по всей России. Набравшие больше всех голосов проекты получают из федерального бюджета средства на благоустройство. Активность граждан в голосовании считается важным KPI для губернаторов и мэров. Поэтому власти в Свердловской области всячески стимулировали участие жителей региона в проекте. Не обходилось и без перегибов.