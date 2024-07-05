Главы МИД Беларуси и Казахстана обсудили работу в рамках ШОС

«5 июля в рамках прошедшего Совета глав государств ШОС состоялась встреча министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу», — сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Рыженков высказал благодарность казахстанскому коллеге за последовательную поддержку Минска при вступлении в ШОС.
Главами МИДов во время прошедшей встречи были подробно обсуждены перспективные направления наращивания взаимодействия в рамках ШОС.
Также Рыженков и Нуртлеу обсудили график совместных мероприятий на ближайшее время. В ходе встречи был подчеркнут традиционно дружеский и стратегический характер отношений между двумя странами, дипломаты также подтвердили обоюдное стремление к их дальнейшему укреплению.
Также прошли переговоры в формате один на один, в ходе которых министры затронули актуальные вопросы международной повестки.
Саммит ШОС
Саммит глав стран ШОС прошел в Астане. В ходе саммита в состав ШОС также была принята Беларусь.
Рыженков также принял участие в саммите. Помимо того, в Астане министр иностранных дел Беларуси провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.
После саммита Рыженков отправился с визитом в Пекин. Планируется, что там министр иностранных дел встретится с китайскими политиками, в том числе со своим коллегой Ван И.