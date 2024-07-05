Главы МИД Беларуси и Казахстана обсудили работу в рамках ШОС

Также Рыженков и Нуртлеу обсудили график совместных мероприятий на ближайшее время. В ходе встречи был подчеркнут традиционно дружеский и стратегический характер отношений между двумя странами, дипломаты также подтвердили обоюдное стремление к их дальнейшему укреплению.