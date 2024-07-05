Путин и Орбан встретились в Москве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву для продолжения «мирной миссии». По словам его пресс-секретаря Берталана Хаваси, Орбан 5 июля проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, заявив, что Путин и Орбан обсудят в том числе ситуацию на Украине. Ранее венгерский премьер встречался с Владимиром Зеленским в Киеве. «Газета.Ru» ведет хронику событий.