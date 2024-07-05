Путин и Орбан встретились в Москве

14:53 Визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным должны стать шагом к достижению мира на Украине, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сопровождающий главу правительства в поездке в российскую столицу.
14:45.
14:35 Визит Виктора Орбана стал первым посещением России западным лидером с апреля 2022 года. Сейчас его переговоры с Путиным продолжаются за закрытыми дверями, сообщил корреспондент ТАСС из Кремля.
14:31 Йенс Столтенберг также напомнил Виктору Орбану, что «территориальная целостность Украины должна соблюдаться».
14:26 ❗️ Виктор Орбан в Москве представляет не НАТО, а только свою страну, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Он также добавил, что Венгрия проинформировала НАТО о визите Орбана в Москву, результаты визита будут обсуждаться на саммите альянса в США.
14:15 Дмитрий Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина, сколько времени займут переговоры Путина и Орбана, ответил:
«Столько, сколько потребуется. Но я думаю, часа два-три как минимум».
14:07 Канцлер Германии Олаф Шольц осудил визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Шольц подчеркнул, что Евросоюз осуждает боевые действия на Украине, и заявил, что Киев может рассчитывать на дальнейшую поддержку Германии.
14:04 Путин и Орбан могут при желании пообщаться тет-а-тет, без делегаций — Песков.
14:02 ❗️ У Путина и Орбана запланирован рабочий ланч с участием делегаций, сообщил ТАСС Дмитрий Песков.
13:57 В Еврокомиссии считают, что визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию направлен на снижение напряженности в отношениях с РФ, что не соответствует стратегии ЕС, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
13:52 Виктор Орбан не проинформировал органы Евросоюза о планах поездки в Москву, сообщил портал Euractiv со ссылкой на европейских чиновников.
13:45 Открытая часть двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана завершилась.
13:44 Владимир Путин выразил сожаление в связи с сильным спадом товарооборота России и Венгрии.
13:41 Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной, заявил Орбан.
13:39 Виктор Орбан назвал встречу с Владимиром Путиным особенной. Президент РФ подчеркнул, что очень рад видеть премьера Венгрии.
13:38 ❗️ Путин попросил Орбана ознакомить его с позицией Венгрии и ЕС по ситуации на Украине. Глава РФ также добавил, что ознакомит премьер-министра Венгрии с деталями предложений Москвы по мирному урегулированию.
13:37 Владимир Путин заявил, что Виктор Орбан прибыл в Москву, в том числе как председатель Совета ЕС. Президент РФ рассчитывает обсудить с Орбаном в том числе двусторонние отношения.
13:36 Путин заявил, что на переговорах с Орбаном планирует обменяться мнениями по украинскому направлению.
13:35 Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начали переговоры в Кремле.
13:34 ⚡️ Путин встретил премьера Венгрии Орбана в Кремле — РИА Новости.
13:33 Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ ставит под вопрос традиционную поездку членов Еврокомиссии в Венгрию, принявшую председательство в Совете Евросоюза, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
13:30.
13:24 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне визита Орбана в Москву призвала ЕС к «единству». По ее мнению, «только единство и решимость позволят проложить путь» к миру на Украине.
13:21 Журналист Павел Зарубин сообщил, что в состав российской делегации на переговорах Путина и Орбана входят глава МИД РФ Сергей Лавров, а также помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владимир Мединский.
13:18 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не координировал свой визит в Россию с Еврокомиссией, заявил представитель ЕК Эрик Мамер. Он добавил, что поездка Орбана в Москву «подрывает единство ЕС».
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13:02 ⚡️ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину подтвердил, что Владимир Путин 5 июля проведет переговоры в премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По словам Пескова, Путин и Орбан обсудять в том числе ситуацию на Украине.
12:56 Орбан заявил, что прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии» — ТАСС.
12:48 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получал мандат Евросоюза на визит в Россию, Брюссель исключает контакты с Москвой, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Глава Евросовета, председателем которого с 1 июля на полгода стала Венгрия, Шарль Мишель ранее также заявил, что у Будапешта нет полномочий взаимодействовать с Россией от лица ЕС.
12:43 ❗️ Прибывший в Москву Орбан проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваси, передает Telex.
12:27 ❗️ Орбан прибыл в визитом в Москву — пресс-секретарь премьера.
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12:20 Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предполагаемой встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и российского лидера Владимира Путина.