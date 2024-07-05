Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Орбан встретились в Москве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву для продолжения «мирной миссии». По словам его пресс-секретаря Берталана Хаваси, Орбан 5 июля проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, заявив, что Путин и Орбан обсудят в том числе ситуацию на Украине. Ранее венгерский премьер встречался с Владимиром Зеленским в Киеве. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

14:53 Визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным должны стать шагом к достижению мира на Украине, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сопровождающий главу правительства в поездке в российскую столицу.

14:45.

14:35 Визит Виктора Орбана стал первым посещением России западным лидером с апреля 2022 года. Сейчас его переговоры с Путиным продолжаются за закрытыми дверями, сообщил корреспондент ТАСС из Кремля.

14:31 Йенс Столтенберг также напомнил Виктору Орбану, что «территориальная целостность Украины должна соблюдаться».

14:26 ❗️ Виктор Орбан в Москве представляет не НАТО, а только свою страну, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он также добавил, что Венгрия проинформировала НАТО о визите Орбана в Москву, результаты визита будут обсуждаться на саммите альянса в США.

14:15 Дмитрий Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина, сколько времени займут переговоры Путина и Орбана, ответил:

«Столько, сколько потребуется. Но я думаю, часа два-три как минимум».

14:07 Канцлер Германии Олаф Шольц осудил визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Шольц подчеркнул, что Евросоюз осуждает боевые действия на Украине, и заявил, что Киев может рассчитывать на дальнейшую поддержку Германии.

14:04 Путин и Орбан могут при желании пообщаться тет-а-тет, без делегаций — Песков.

14:02 ❗️ У Путина и Орбана запланирован рабочий ланч с участием делегаций, сообщил ТАСС Дмитрий Песков.

13:57 В Еврокомиссии считают, что визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию направлен на снижение напряженности в отношениях с РФ, что не соответствует стратегии ЕС, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

13:52 Виктор Орбан не проинформировал органы Евросоюза о планах поездки в Москву, сообщил портал Euractiv со ссылкой на европейских чиновников.

13:45 Открытая часть двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана завершилась.

13:44 Владимир Путин выразил сожаление в связи с сильным спадом товарооборота России и Венгрии.

13:41 Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной, заявил Орбан.

13:39 Виктор Орбан назвал встречу с Владимиром Путиным особенной. Президент РФ подчеркнул, что очень рад видеть премьера Венгрии.

13:38 ❗️ Путин попросил Орбана ознакомить его с позицией Венгрии и ЕС по ситуации на Украине. Глава РФ также добавил, что ознакомит премьер-министра Венгрии с деталями предложений Москвы по мирному урегулированию.

13:37 Владимир Путин заявил, что Виктор Орбан прибыл в Москву, в том числе как председатель Совета ЕС. Президент РФ рассчитывает обсудить с Орбаном в том числе двусторонние отношения.

13:36 Путин заявил, что на переговорах с Орбаном планирует обменяться мнениями по украинскому направлению.

13:35 Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начали переговоры в Кремле.

13:34 ⚡️ Путин встретил премьера Венгрии Орбана в Кремле — РИА Новости.

13:33 Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ ставит под вопрос традиционную поездку членов Еврокомиссии в Венгрию, принявшую председательство в Совете Евросоюза, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

13:30.

13:24 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне визита Орбана в Москву призвала ЕС к «единству». По ее мнению, «только единство и решимость позволят проложить путь» к миру на Украине.

13:21 Журналист Павел Зарубин сообщил, что в состав российской делегации на переговорах Путина и Орбана входят глава МИД РФ Сергей Лавров, а также помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владимир Мединский.

13:18 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не координировал свой визит в Россию с Еврокомиссией, заявил представитель ЕК Эрик Мамер. Он добавил, что поездка Орбана в Москву «подрывает единство ЕС».

13:10.

13:02 ⚡️ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину подтвердил, что Владимир Путин 5 июля проведет переговоры в премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По словам Пескова, Путин и Орбан обсудять в том числе ситуацию на Украине.

12:56 Орбан заявил, что прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии» — ТАСС.

12:48 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получал мандат Евросоюза на визит в Россию, Брюссель исключает контакты с Москвой, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Глава Евросовета, председателем которого с 1 июля на полгода стала Венгрия, Шарль Мишель ранее также заявил, что у Будапешта нет полномочий взаимодействовать с Россией от лица ЕС.

12:43 ❗️ Прибывший в Москву Орбан проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваси, передает Telex.

12:27 ❗️ Орбан прибыл в визитом в Москву — пресс-секретарь премьера.

12:25.

12:20 Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предполагаемой встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и российского лидера Владимира Путина.