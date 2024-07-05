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Шавкат Мирзиёев улетел в Азербайджан для участия в неформальном саммите ОТГ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева вылетел в эту страну, где примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

На встрече, которая пройдет в Шуше, лидеры стран — участниц ОТГ обсудят построение устойчивого будущего посредством транспортной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата.

По данным пресс-службы президента Узбекистана, в повестке дня саммита — вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и инвестиционно-финансовой сферах, а также в области «зеленой» экономики, возобновляемой энергетики, борьбы с изменением климата и развития человеческого капитала.

Главы делегаций также рассмотрят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Шавкат Мирзиеев