Шавкат Мирзиёев улетел в Азербайджан для участия в неформальном саммите ОТГ

По данным пресс-службы президента Узбекистана, в повестке дня саммита — вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и инвестиционно-финансовой сферах, а также в области «зеленой» экономики, возобновляемой энергетики, борьбы с изменением климата и развития человеческого капитала.