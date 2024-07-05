Глава Оренбуржья Паслер отправил в отставку мэра Орска Василия Козупицу

8 апреля, как сообщал ТАСС, дамбу прорвало еще на одном участке. Всего подтопленными на тот момент оказались более 10 тыс. домов. В этот же день жители Орска вышли на стихийный митинг к памятнику Ленину на Комсомольской площади. По разным оценкам, собравшихся было от нескольких сотен до трех тысяч человек. Они жаловались на действия властей, в том числе выражали недовольство из-за размера компенсационных выплат и того, что их заранее не предупредили о возможном затоплении. Кроме этого, люди требовали отставки мэра города Василия Козупицы, рассказала РБК одна из местных жительниц.