Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрдоган обсудил с Путиным идею зернового коридора через Турцию

АНКАРА, 5 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане идею нового «зернового коридора» через Турцию для нуждающихся стран Африки.

Источник: РИА "Новости"

«Вы знаете, мы сделали очень хороший старт, особенно в черноморском зерновом коридоре. Как вы знаете, по этому коридору мы перевезли 30 миллионов тонн зерна. Я спросил их (российскую сторону), как они относятся к идее начать новый процесс, отказавшись от поставок зерна на Запад, на чем они настаивают, и создав коридор через Турцию в Африку и другие регионы, нуждающиеся в продовольственной безопасности. Господин Путин ответил: “Я поддерживаю цель стамбульской зерновой инициативы в этом отношении. Это полезно развивать”, — сказал турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращению из Астаны.

«Пока что мы будем работать над российским участком коридора: какое расстояние мы можем пройти, какую поддержку они нам окажут? Я верю, что мы сделаем черноморский зерновой коридор снова действующим благодаря результатам, которые мы получим в этом направлении», — сказал турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращению из Астаны.

сельское хозяйство
торговля