Эрдоган обсудил с Путиным идею зернового коридора через Турцию

«Вы знаете, мы сделали очень хороший старт, особенно в черноморском зерновом коридоре. Как вы знаете, по этому коридору мы перевезли 30 миллионов тонн зерна. Я спросил их (российскую сторону), как они относятся к идее начать новый процесс, отказавшись от поставок зерна на Запад, на чем они настаивают, и создав коридор через Турцию в Африку и другие регионы, нуждающиеся в продовольственной безопасности. Господин Путин ответил: “Я поддерживаю цель стамбульской зерновой инициативы в этом отношении. Это полезно развивать”, — сказал турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращению из Астаны.